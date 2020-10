Silat Bebas Ditampilkan Di One Pride MMA

Menyesuaikan kondisi pandemi Covid 19, pelaksanaan One Pride MMA ini berlangsung sesuai protokoler kesehatan yang ketat.

One Pride MMA 10 Oktober 2020 akan menghadirkan 2 partai perbaikan peringkat kelas Flyweight yaitu M. Irfan Saputra melawan Ridwan dan Aqasyah Rexy Fernanda menghadapi Ifandi Saputra.

Selanjutnya The Black Cats Rully Karame ditantang fighter asal NTT Filipus Rangga pada partai perbaikan peringkat kelas Bantamweight.

Fighter asal Jakarta Wicaksono akan naik ke One Pride Arena menghadapi Frisno Tumilar di partai perbaikan peringkat kelas Lightweight. Pertarungan perbaikan peringkat kelas Featherweight akan dihadapi Firman Muharram melawan Hanif Zainal Una.

Kehadiran One Pride nanti juga akan menyajikan exibisi partai Silat Bebas Road to One Pride. Pesilat asal Sumedang Yudi Cahyadi akan menghadapi Nelman Mansaywa Watory pesilat asal DKI Jakarta.

Adanya partai Silat Bebas Indonesia menandai semakin suksesnya gelaran kompetisi beladiri One Pride MMA di Indonesia. Hal ini membuat banyak beladiri ingin berpartisipasi dalam ajang olahraga One Pride Mixed Martial Arts, salah satunya adalah perguruan Silat Bebas Indonesia “Pribadi Baja”.

“KOBI dan One Pride selalu mendukung ke-Indonesiaan, Silat adalah olahraga beladiri asli Indonesia, tentu saja akan sangat bagus dan One Pride menjadi lebih berwarna. Sehingga KOBI dan One Pride menilai Silat Bebas akan sangat bagus jika menjadi bagian dari tayangan One Pride MMA.” kata Ardiansyah Bakrie selaku Ketua Umum KOBI.

Silat Bebas Indonesia “Pribadi Baja” selanjutnya akan menjadi mitra One Pride MMA untuk menyaring pesilat-pesilat tangguh dan berkualitas.

“Nantinya pesilat dari program Silat Bebas ini bisa menjadi fighter One Pride kalau bisa masuk dalam standar kualifikasi One Pride. Harapannya, akan ada banyak pesilat yang menjadi fighter One Pride dan menjadi jenjang karir yang lebih baik untuk para pesilat dan fighter Indonesia” lanjut Ardiansyah Bakrie.

Bulan Oktober ini selain menghadirkan pertarungan antara Yudi Cahyadi dan Nelman Mansaywa Watory Silat Bebas Road to OnePride juga akan menayangkan pertarungan antara Imamudi pesilat asal Semarang dan Hendri Susanto yang juga merupakan pesilat asal Semarang pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020.

Saksikan One Pride MMA dan Silat Bebas Road to One Pride setiap hari Sabtu pukul 22.00 WIB hanya di tvOne.

