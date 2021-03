Sean Gelael Ingin Tutup Musim 2020 dengan Usaha Maksimal

Sean start dari posisi 22 dan dia sempat bertarung untuk ada di P18. Usaha maksimal telah dilakukan pebalap Team Jagonya Ayam kFC Indonesia ini, dengan taktik yang diperkirakan bisa maksimal dia manfaatkan.



Outer track di Sakhir yang berjarak pendek membuat balapan seolah berlangsung sangat cepat. Menariknya, tidak seperti sehari sebelumnya di babak kualifikasi, Race 1 nyaris tanpa insiden.



Bahkan, balapan boleh dibilang seru dengan tiga pebalap sempat terlibat pertarungan segitiga di atas trek untuk berebut posisi terdepan.



Selain itu, perburuan gelar juara Kejuaraan FIA Formula 2 2020 juga diwarnai perubahan posisi berulang kali yang melibatkan dua kandidat utama, Mick Schumacher (Jerman) dan Callum Ilott (Inggris).



Sean sendiri mengawali balapan dengan mulus. Dia berhasil menyusul beberapa pebalap. Posisinya berada di kisaran P18 dan P20, termasuk sebelum dan sesudah pit stop. Pada akhirnya semua action on track tetap menempatkan Sean di P19.



"Masih ada satu balapan lagi. Saya ingin menutup musim 2020 dengan manis, paling tidak lewat usaha yang selalu maksimal seperti biasanya," ujar Sean, yang didukung Pertamina dan BNI.



Pebalap Jepang, Yuki Tsunoda (Carlin) memenangi lomba hari Sabtu (5/12) ini. Dia diikuti pebalap China, Guanyu Zhou (UNI Virtuosi Racing) dan Nikita Mazepin (Hitech GP). Sementara itu Mick yang finis di P7 unggul 14 angka atas Ilott yang hanya finis satu posisi di atas Mick.



Jadwal F2 Sakhir



Minggu, 6 Des

19.20 WIB: Race 2 (34 lap or 45' + 1 lap)