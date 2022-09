Danau Toba Rally 2022 Semakin Memikat

Sampai hari terakhir pendaftaran (Jumat, 16/09) sudah tercatat 62 peserta dari 60 kuota awal yang disediakan oleh panitia.

"Delapan pereli tercatat sebagai peserta Kejuaraan Asia Pacific Rally Championship (APRC)," demikian disampaikan Elwin Siregar, Clerk of the Course (Pimpinan Lomba) di Sekretariat Panitia hari ini di Medan.

Lebih lanjut Elwin menerangkan bahwa pertarungan kecepatan di 12 special stage (SS) yang berlokasi di kawasan Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari sektor Aek Nauli ini merupakan Kejuaraan Asia Cup Putaran ke-4, Asia Pacific Rally Championship (APRC) sekaligus sebagai Kejuaraan Nasional Rally Putaran ke-2.

Baik driver maupun co-driver luar negeri meramaikan event ini, seperti dari Malaysia: Karamjit Singh/Jagdev Singh yang mengendarai Proton Gen2, pereli nasional dengan navigator asing: Sean Gelael dengan Hugo Magalhaes (Portugal) mengendarai Citroen C3 yang juga dikendarai ayahnya, Ricardo Gelael dengan navigator Rony Maroun (Libanon) serta Rifat Sungkar menggandeng Benjamin Richard dari Australia dengan kendaraan Mitsubishi Expander.

Memikat Peserta Wanita

Pereli Ryan Nirwan dan co-driver Adi Indiarto dari Toyota Gazoo Racing Indonesia, yang menjadi juara umum Reli Nasional Putaran 1, juga hadir kembali dengan mobil GR Yaris spesifikasi AP4 bersama sebahagian dari 10 besar Kejurnas lalu, termasuk Musa Rajekshah/Hervian Sorjono dengan Skoda Fabia (dengan Subaru Impreza pada Kejurnas putaran-1).

Danau Toba Rally tetap memikat peserta wanita, dimana kali ini kembali hadir pereli wanita Qanita Syahshiyah dan co-driver Julian Puspa Andari dari Eurostar Racing Team dengan mengendarai Proton New Saga.

Tujuan utama digelarnya Danau Toba Rally adalah untuk meningkatkan serta mempromosikan Danau Toba melalui event-event sport tourism internasional yang menumbuhkembangkan banyak sektor di Sumut.

Tingginya antusiasme serta suksesnya Danau Toba Rally membuat Federasi Otomotif Internasional (FIA) sudah menawarkan Indonesia sebagai tuan rumah untuk dua seri APRC di tahun 2023.

“Danau Toba Rally APRC 2022 terbuka untuk umum. Terdapat beberapa titik yang cukup menarik sebagai spectator points, penonton dapat menyaksikan langsung berjalannya perlombaan tanpa dipungut bayaran, alias gratis, dengan tetap memperhatikan faktor keamanan penonton” ujar Elwin Siregar.