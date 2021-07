Petarung H Brothers Unjuk Gigi 

Pelatih sekaligus pemilik sasana H Brothers, Marlaut Farhan Hutapea memuji penampilan gemilang Rahul Pinem, yang akhirnya mampu merebut peringkat 10 kelas bantamweight di One Pride MMA TV One ini.

“Tentu saya ikut bangga dengan kemenangan ini. Ini ajang yang sangat kompetitif. Rahul telah mempersiapkan diri untuk laga ini dan dia pun bisa mendapatkan kemenangan penampilan yang baik,” kata Marlaut Farhan Hutapea.

Rahul Pinem (20) adalah petarung H Brothers MMA yang tergabung dalam liga One Pride di kelas Bantamweight 61,2 KG. FN 39 ini merupakan partai Live pertamanya sekaligus menjadi atlet pertama yang membawa nama H Brothers di partai Live dalam One Pride MMA TV One.

Setelah persiapan panjang, Rahul Pinem yang dijuluki "Ninja Karo" berhasil mendominasi tiga ronde pertandingan melawan fighter yang sudah memiliki jam terbang yang lebih tinggi. Namun berkat latihan dan persiapan, Rahul berhasil merebut peringkat 10 di kelas Bantamweight meskipun dia baru saja pindah ke kelas tersebut.

"Alhamdulillah. Ini semua bisa terjadi berkat kerja keras mereka dan bentuk kepelatihan yang tepat. Saya selalu berusaha memberikan kepelatihan yang terbaik untuk mereka oleh karena itu pada pertandingan kali ini saya bekerjasama dengan banyak pihak seperti Caio Terra BJJ Indonesia, Argonauts Wrestling, Andy Travis dan Linson Simanjuntak untuk mempertajam gulat dan BJJ sebagai basic ground fighting Rahul," jelas Marlaut Farhan Hutapea.

Marlaut Farhan Hutapea dan segenap team H Brothers MMA berharap bisa terus mencetak kemenangan di tingkat nasional maupun internasional melalui atlet-atletnya yang akan selalu diberikan kepelatihan yang maksimal dalam setiap persiapannya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.