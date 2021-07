Ratu Tisha Posting Foto Garuda Indonesia, Netizen pun Bereaksi

"Mau ke mana Mbak Ratu Tisha?" Begitulah reaksi spontan dari netizen Indonesia (@benos074) setelah melihat postingan pesawat Garuda Indonesia di akun Instagram pribadi Ratu Tisha.

Akun @izkialdriniswarna menulis, "Berkabar pas naik Garuda ya." Atau ada yang "nyeleneh" tanda keisengan tingat tinggi, seperti celoteh akun @alamalaman11, "Cie lagi jadi pramugari ya bund."

Dalam postingan pesawat Garuda Indonesia pada Selasa (24/11/2020) itu, Ratu Tisha hanya menulis caption singkat: "Jangan lupa gunakan masker, patuhi protokol kesehatan. Stay safe everyone."

Sambutan netizen memang beragam, namun tak sedikit yang bereaksi atas isi pernyataan Tisha yang tetap diingat sebagai mantan Sekjen PSSI. Seperti akun @zulckerberg, "Klo udah tante tisha yg ngomong bakal kuturuti."

Foto pesawat Garuda Indonesia yang diposting di akun IG Ratu Tisha jelas bukan foto biasa dan tanpa makna. Foto yang memperlihatkan ujung pesawat seolah memakai masker, layaknya manusia yang menjalani protokol kesehatan di era pandemi.

Ternyata, sebagai Komisaris Independen PT Electronic City Indonesia Tbk, yang merupakan bagian dari grup Artha Graha, bukan tanpa sebab Ratu Tisha memposting pesawat di akun IG miliknya itu.

Garuda Indonesia dan Yayasan Artha Graha Peduli memang menjalin kerja sama dengan meluncurkan mask livery terbaru bertajuk "Sekar Jagat Nusantara".

Gambar di pesawat Airbus A330-300 itu ternyata hasil karya pemenang kompetisi design "Fly Your Design Through The Sky", yakni Rainhard Budi Susanto asal Jakarta. Dengan mengusung tema pesona flora nusantara dari Aceh hingga Papua, Rainhard Budi Susanto menjadi pemenang ke-3 di kompetisi tersebut.

Kalau pesawat saja mau memakai masker, masak kita yang ingin tetap sehat dan hidup tenang untuk berkarya tidak mau memakai masker?

"Stay safe everyone," kata Tisha. "Stay safe too sekjend idola," ucap @pradipto_bagaskoro.